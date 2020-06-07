هاني سعيد يكشف موقف بيراميدز من ضم عاشور وصالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن إدارة ناديه لا تفكر في التعاقد مع صالح جمعة لاعب الأهلي.

وقال سعيد في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تاسم سبورتس:" صالح جمعة ليس من الاسماء التي نفكر في ضمها، وهناك بعض اللاعبين بالفعل ندرس التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة".

وأضاف:" أن حسام عاشور يشكل فارق بالتأكيد لاي فريق، لكن هناك أولويات لدى بيراميدز، ونفكر في بعض المراكز ليس من بينها ضم لاعب وسط ملعب".

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وأوضح، أنه بيراميدز يحتاج التعاقد مع مهاجم وصانع العاب،لافتا أن مركز المهاجم سيكون الهدف هو البحث عن لاعب من خارج مصر.

وأشار إلى أن الإدارة تفكر في التعاقد مع لاعبين على مستوى عالي يساهموا في تحقيق بطولة للفريق، مؤكدا أن الجزائري كريم العريبي ضم اللاعبين المعروضين لضمهم.

وأتم تصريحاته:" عمر جابر لن يرحل إلى الزمالك كما يردد البعض ومستمر مع الفريق، وأحمد الشيخ ضمن اللاعبين المعروضين على بيراميدز".