هاني سعيد: من الطبيعي أن يكون أحمد الشناوي الحارس الأساسي للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أنه لا خلاف على موهبة أحمد الشناوي حارس الفريق، لكنه حتى الآن لم يصل للمكانة التي يستحقها.

وقال سعيد في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس:" لا خلاف على مستوى أحمد الشناوي لكنه قصر في حق نفسه طوال الفترة الماضية.

وأضاف:" جميع المدربين الذين مروا على الشناوي أكدوا عل موهبته لكنه لم يستغلها بالشكل الأمثل، ومن الطبيعي أن يكون حاليا كأساسي مع منتخب مصر".

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وأوضح، أنه لا يرغب في رحيل الشناوي عن بيراميدز، لكنه لو كان هو من يرغب بالرحيل سنجلس معه .

وأشار المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إلى أن شريف إكرامي سيكون إضافة قوية لاي فريق، ولن يتم الاعلان عن صفقة اكرامي الا بعد انهاء اجراءات التوقيع معه.

وأتم:" تعاقدنا مع فتحي ربما يساهم بشكل كبير في منح خبرات للاعبين الصغار في الفريق، الدور الذي يقوم به عبد الله السعيد من قدومه للفريق".