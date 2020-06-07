محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك بأنه لو أراد التعاقد مع حسام عاشور لفعل ذلك، موضحًا أن مصير كل لاعب يحقق بطولات للأهلي سيكون الاستغناء.
وقال مرتضى منصور في تصريحاته لقناة "الزمالك" الفضائية: "لو أردنا التعاقد مع حسام عاشور لتعاقدنا معه، لكن نحن لم نفعل ذلك مع أنه لاعب كبير للغاية."
وتابع: "لن نقول أن هناك لاعب في الزمالك إلا إذا كان له عقد رسمي مع النادي، ولن نعلن عن أي مفاوضات أو اتصالات مع اللاعبين إلا بعد اتمام الصفقة بشكل رسمي."
وأضاف: "لكن هذه رسالة لكل لاعب يحقق بطولات في الأهلي، ستكون نهايتك مثل حسام عاشور بعد كل سنوات التعب من أجل الأهلي."
وقرر الأهلي عدم تجديد تعاقد حسام عاشور بعدم 16 عامًا في صفوف الفريق، الذي بدوره قرر الاستمرار في الملاعب وعدم الاعتزال.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: لم نتعاقد مع عاشور.. وهذه نهاية من يقود الأهلي للبطولات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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