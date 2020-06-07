ملف السبت.. فيديو حلمي طولان.. و"صفر كورونا" في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم السبت 6 يونيو 2020.
بالفيديو.. والد أحمد فتحي يوضح الحالة الصحية لأسرة اللاعب بعد الإصابة بكورونا
"ليس من دورنا".. اتحاد الكرة يرد حول تحمله تكلفة استكمال الموسم
كلوب: ليفربول لن يتقدم بعرض مالي كبير للتعاقد مع فيرنر
كارتيرون يحدد ثنائي الوداد ضمن صفقات الصيف
المرحلة الأخيرة من الاختبارات.. "صفر كورونا" في بريميرليج
فاروق جعفر يكشف لمصراوي حقيقة عقد الـ6 ملايين جنيه لنجله في الزمالك
مصدر بالكاف لـ"الخليج 365": فتح المطارات أكثر ما يُثير القلق بشأن دوري الأبطال والكونفدرالية
صور: أيمن أشرف يتعرض لحادث سير
حلمي طولان يكتفي بـ"الفيديو" للرد على تصريحات مرتضى منصور
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