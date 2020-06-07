مرتضى منصور: سيدة سربت عقد سيف فاروق جعفر لضرب والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك بأن سيدة مقربة من سيف فاروق جعفر لاعب شباب النادي من أجل ضرب والده، موضحًا أنه سيبيعه بـ100 مليون جنيه في المستقبل.
وقال مرتصى منصور في تصريحاته لقناة "الزمالك" الفضائية: "من سرب عقد سيف فاروق جعفر سيدة قريبة للغاية من سيف من أجل ضرب فاروق جعفر."
وتابع: "ابن شوبير يتقاضي 5 مليون جنيه في العام الواحد، إنما ابن فاروق جعفر عقده ينص على راتب سنوي 750 ألف جنيه ولم يحصل عليهم."
وأضاف: "سأبيع ابن فاروق جعفر بعد سنة أو سنتين بـ100 مليون جنيه زي مصطفى محمد وفتوح."
وشهدت الساعات الأخيرة تسريب عقد سيف فاروق جعفر الذي يتقاضي 6 مليون جنيه خلال 5 سنوات.
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