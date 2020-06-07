اتحاد الكرة: أضفنا بند "العنصرية" في اللائحة.. وهذه حقيقة طلب مد مهمتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية، والتي تدير شئون الكرة المصرية مؤقتًا، أن اتحاد الكرة قرر إضافة بند يخص الهتافات العنصرية من الجماهير ضد اللاعبين.

وأضاف جمال محمد علي في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد :"اللجنة الخماسية قررت استحداث اللائحة فيما يخص الهتافات العنصرية من الجماهير ضد اللاعبين في بعض الأوقات".

وتابع :"هذا البند يعني فرض عقوبات ضد الأندية حال وجود هتافات عنصرية".

Advertisements

وبسؤاله حول مطالبة اللجنة مد عملها ستة شهور جديدة، كشف :"ملتزمون بعملنا، والمدة التي نعمل بها، ولا نسعى أو نتطلع لبقاء لمدة أطول".

وأتم :"جميع الأنباء التي تردد بشأن طلبنا تمديد مدتنا ستة شهور جديدة لا أساس لها من الصحة".

جدير بالذكر أن اللجنة الخماسية تولت شئون الكرة المصرية برئاسة عمرو الجنايني، بعد قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".