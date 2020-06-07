ضياء السيد: لم اتعرض للظلم خلال الفترة الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، على ملف زيادة عدد أفراد الجهاز الفني داخل الأندية، لافتا أن الأمر يرجع لإمكانيات كل نادي.

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس:" امكانيات النادي هي الفيصل في تشكيل الجهاز الفني".

وأضاف:" أنه في حال توليه أي فريق دائما ما يبحث عن العناصر الاساسية داخل الجهاز الفني مثل المدرب المساعد ومدرب حراس المرمى و المعد البدني ومحلل الأداء".

وأوضح، أنه لم يتعرض للظلم خلال الفترة الماضية، تعليقا على عدم توليه اي من المناصب الهامة للأجهزة الفنية مؤخرا.

وأتم السيد تصريحاته:" لا أقول انى ظلمت واعتبر انه قدر ويجب ان أكون راضيا على كل ما يحدث".