"ليس من دورنا".. اتحاد الكرة يرد على تحمله تكلفة استكمال الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية، والتي تدير شئون الكرة المصري بصورة مؤقتة، أن اتحاد الكرة ليس له دور في تحمل تكلفة استكمال مسابقة WE الدوري المصري والتي تقدر بـ90 مليون جنيه.

نائب رئيس اتحاد الكرة قال في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" في الساعات الأولى من صباح الأحد :"يتبقى حوالي ما يقرب من 150 مباراة من مسابقة الدوري، واقترحنا في وقت سابق عن استكمال المسابقة في ثلاث محافظات".

وأضاف :"اتحاد الكرة ليس له من دوره تحمل تكلفة استكمال الموسم".

وحول إقامة الدوري في الموسم الجديد بنظام المجموعتين أجاب نائب رئيس الاتحاد :"وضعنا هذا السيناريو ضمن المقترحات، خاصة أن هذا الاقتراح يتميز حول عامل الوقت، بالطبع كل مقترح له إيجابياته وسلبياته".

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وشهدت الفترة الماضية توقف مسابقة الدوري لمدة تقترب من ثلاثة شهور بسبب جائحة فيروس وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).

وعن مصير عدد اللاعبين الأجانب في الموسم الجديد، أوضح :"اللائحة منذ الموسم الماضي تنص على معاملة لاعبي شمال أفريقيا كأجانب بداية من الموسم الجديد، لكن بعد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد لم نناقش مصير هذا البند مع الأندية".

وأنهى :"لم نحسم قرار بشأن تقليص الأجانب، سنناقش القرار بالشكل الذي يحفظ جميع حقوق الأندية المصرية".

جدير بالذكر أن اللائحة تنص على أحقية كل فريق خلال هذا الموسم بقيد خمسة لاعبين أجانب على أن يُعامل لاعبي شمال أفريقيا كلاعب محلي.