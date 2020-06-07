تشيرنو: جوزيه سبب رحيلي عن الأهلي لأن ابنه وكيل إيفيلينو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد السيراليوني تشيرنو مانساري، مهاجم الأهلي الأسبق، أن البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني التاريخي للمارد الأحمر، كان سبب رحيله عن النادي.

وقال تشيرنو، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" مساء السبت: "تم الاستغناء عني من أجل التعاقد مع الأنجولي إيفيلينو".

وأضاف: "الأهلي تعاقد مع إيفيلينو لأن نجل جوزيه، الذي كان وكيله، كان يجلب له لاعبين من أنجولا ويحصل على نسبة مقابل ذلك".

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وتابع: "كان من الطبيعي أن يتعاقد جوزيه مع اللاعبين الذين يعرضهم نجله عليه، وتعرضت للظلم بسبب ذلك".

وأوضح: "لم أتحدث مع جوزيه في الأمر، خاصةً أنني لا أحب التحدث مع المدربين من أجل مشاركتي لأنني أثق في نفسي وقدراتي".

وأتم تشيرنو قائلا: "كنت أتمنى الاستمرار لفترة أطول مع الأهلي، تعاقدوا مع إيفيلينو على حساب رحيلي ورغم ذلك لم يسجل سوى هدف واحد".