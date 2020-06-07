نادي باير ليفركوزن والملقب بـ”أسود ليفركوزن” يعتبر من أنجح الأندية فى ألمانيا، حيث حقق العديد من النجاحات على المستوى المحلي وفي بعض البطولات الأوروبية.، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات باير ليفركوزن الألماني.

يحتفل باير ليفركوزن يوم 1 من شهر يوليو كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، والذي يرجع الى عام 1904، ويتخذ من مدينة ليفركوزن مقراً له، ويستضيف الفريق مبارياته على ملعب “باي آرينا” والذي يتسع الى 30 ألف متفرج.

يرجع أول لقب محلي تُوج به ليفركوزن الى عام 1978 عندما فاز بدوري الدرجة الثانية “بوندسليجا 2″، أما اللقب الأوروبي الوحيد الذي تُوج به الفريق فيرجع الى عام 1987 عندما فاز بكأس الاتحاد الأوروبي “الدوري الأوروبي حالياً”.

يذكر ان باير ليفركوزن قد وصل الى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا مرة واحدة فى تاريخه موسم 2001-02، وانهزم بنتيجة 2-1 أمام ريال مدريد الاسباني، فى المباراة التي أقيمت على ملعب هامدن بارك في جلاسكو باسكتلندا.

إليكم سجل بطولات باير ليفركوزن الألماني

الدوري الألماني “البوندسليجا”

ليفركوزن وصيف البوندسليجا 5 مرات مواسم: ( 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2001–02, 2010–11).

الدوري الألماني الدرجة الثانية “بوندسليجا 2”

فاز ليفركوزن بلقب البوندسليجا 2 مرة واحدة موسم: ( 1978–79).

كأس ألمانيا

فاز ليفركوزن بكأس المانيا مرة واحدة موسم: (1992–93).

الوصيف مرتين موسمي: ( 2001–02, 2008–09).

كأس السوبر الألماني

الوصيف مرة واحدة عام: (1993).

كأس الاتحاد الأوروبي “الدوري الأوروبي حالياً”

دوري أبطال أوروبا

الوصيف مرة واحدة عام: (2001-02).