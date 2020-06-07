وسع نجم هجوم بايرن ميونخ “روبرت ليفاندوفسكي” فارق الأهداف بينه وبين منافسه الأول على صدارته جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني “تيمو فيرنر”، عندما نجح في تسجيل أحد أهداف فريقه، عصر اليوم السبت 6-3-2020، أمام باير ليفركوزن، ضمن الجولة 30 من البوندسليجا.

ورفع روبرت ليفاندوفسكي رصيده من الأهداف لـ30 بفارق 5 أهداف عن نجم هجوم ريد بول لايبزيج “تيمو فيرنر” الذي صنع أهدافًا أكثر من ليفاندوفسكي هذا الموسم، بتقديم 8 تمريرات حاسمة لزملائه مقابل 3 تمريرات فقط للنجم البولندي.

ويبدو أن الصراع على لقب هداف الدوري الألماني هذا الموسم سيبقى منحصرًا بين ليفاندوفسكي وفيرنر خلال الجولات الأربع المتبقية، حيث يبتعد عنهما صاحب المركز الثالث في اللائحة “جادون سانشو” الذي سجل 17 هدفًا لبوروسيا دورتموند، ويتبعه نجم دوسلدورف “هينينجز” برصيد 14 هدفًا.

ويضم جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني 6 لاعبين محليين في المراكز ال10 الأولى، هم تيمو فيرنر 25 هدفًا، وهينينجز 14 هدفًا وسيرج جنابري 12 هدفًا ونيديرلشنير 11 هدفًا وكاي هافيرتز 11 هدفًا وماركو ريوس 11 هدفًا.

إليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد الجولة 30

ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) 30 هدفًا

تيمو فيرنر (ريد بول لايبزيج) 25 هدفًا

جادون سانشو (دورتموند) 17 هدفًا

روفين هينينجيز (دوسلدورف) 14 هدفًا

سيرج جنابري (بايرن ميونخ) 12 هدفًا

جون كوردوبا (كولن) 12 هدفًا

روبن كوايسون (ماينتس) 12 هدفًا

سيباستيان أندرسون (يونيون برلين) 12 هدفًا

نيديرليشنير (أوجسبورج) 11 هدفًا

كاي هافيرتز (باير ليفركوزن) 11 هدفًا

ماركو ريوس (دورتموند) 11 هدفًا

فيخورست (فولفسبورج) 11 هدفًا

الحسن بليا (مونشنجلادباخ) 10 أهداف

ماركوس تورام (مونشنجلادباخ) 10 أهداف

إيرلينج هالاند (دورتموند) 10 أهداف

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