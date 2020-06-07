ميسي وسواريز يقودان هجوم برشلونة ضد ريال مايوركا

نجح نجم برشلونة “لويس سواريز” في إظهار مؤشرات نهائية لحضوره في مواجهة ريال مايوركا نهاية الأسبوع المقبل، 146 يومًا بعد خضوعه لجراحة في الركبة.

وتعرض اللاعب الدولي الأوروجوياني لجراحة في يناير، بسبب مشكلة الركبة المستمرة، وكان من المتوقع أن يغيب عن بقية موسم 2019-20، ومع ذلك ، فإن تعليق الدوري الإسباني لمدة ثلاثة أشهر سمح لمهاجم ليفربول السابق بالعودة لنهاية الموسم.

وفقًا لتقارير صحيفة “AS” فإن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا أصبح الآن لائقًا تمامًا، وسيتم تضمينه في فرقة “كيكي سيتين” في الرحلة إلى بلياريس في 13 يونيو.

وستكون عودة سواريز مثيرة للجدل، بعد أن تم منح عمالقة كتالونيا تصريحًا طارئًا للتوقيع مع “مارتن بريثويت” ، بسبب إصابات طويلة الأمد له ولعثمان ديمبيلي.

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وفي سياق متصل، عاد ليونيل ميسي أيضًا إلى التدريب الفردي في ملعب كامب نو صباح السبت، بينما سيعود إلى المران الجماعي صباح الاثنين.

وعانى ميسي من مشكلة في العضلة الأمامي للفخذ، وغاب عن التدريبات يوم الأربعاء، وكذلك يوم الجمعة، ثم عاد اليوم إلى الملعب، ثم دخل لوقت قصير إلى صالة الألعاب الرياضية “الجيم”.

وسيغيب المهاجم الثالث في خط هجوم “البلاوغرانا” الفرنسي “عثمان ديمبلي” عما تبقى من الموسم، مع إمكانية للحاق بمنافسات دوري أبطال أوروبا في أغسطس القادم.

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