مرتضى منصور في ورطة بسبب عقد سيف فاروق جعفر مع الزمالك

أصبح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك “مرتضى منصور“، في ورطة بعدما تم تسريب صورة عقد لاعب فريق الشباب سيف فاروق جعفر، بسبب قيمة المبالغ التي يحصل عليها.

وكشفت صورة العقد المسرب، حصول نجل لاعب ومدرب الزمالك الأسبق فاروق جعفر، على مبلغ 6 ملايين جنيه خلال 5 مواسم.

وكان سيف فاروق جعفر يحصل على 200 ألف فقط خلال الموسم، قبل تعديل عقده من قبل رئيس الزمالك مرتضى منصور.

وأعلن نجل المدير الفني للمنتخب المصري السابق في وقت سابق تشجعيه لفريق الأهلي، وعدم السير على خطى والده نجم الزمالك السابق.

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وبات مرتضى منصور في موقف صعب أمام لاعبي فريق الشباب وبعض لاعبي الفريق الأول، بعد الكشف عن راتب سيف فاروق جعفر مع الزمالك، حيث من المتوقع مطالبتهم بالمساواة مع اللاعب.

جدير بالذكر أن سيف فاروق جعفر من مواليد 1999 ويلعب لفريق الشباب، ولم يشارك في أي مباراة مع الفريق الأول.

وينص عقد اللاعب مع الزمالك الممتد لخمس سنوات حصوله على 800 ألف جنيه في الموسم الأول، ومليون جنيه في الموسم الثاني، ومليون ومائتي ألف جنيه في الموسم الثالث، ومليون و400 ألف جنيه في الموسم الرابع، ومليون 600 ألف جنيه في الموسم الخامس والأخير.

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