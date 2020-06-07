يعد الدوري المصري الممتاز، واحدًا من أقوى وأقدم بطولات كرة القدم في الشرق الأوسط وأفريقيا والمنطقة العربية، وهو البطولة الأهم في جمهورية مصر العربية، والتي انطلقت عام 1948، وُيشارك فيه 18 فريق، ويتأهل بطل الدوري الى دوري أبطال أفريقيا، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل أبطال الدوري المصري عبر التاريخ.

يتربع النادي الأهلي على عرش صدارة الفرق الأكثر إحرازاً للبطولة، وهو صاحب المقام الرفيع برصيد 41 لقب، ويليه نادي الزمالك الذي فاز باللقب 12 مرة، ويأتي الإسماعيلي خلفهما من بعيد بـ3 ألقاب.

وفازت فرق “الترسانة، الأوليمبي، غزل المحلة والمقاولون العرب” بلقب الدوري مرة وحيدة فقط.

يذكر أن الاهلي هو أول فريق يفوز باللقب موسم 1948-1949، وهو الفريق الأكثر احتفاظا بالدوري بشكل متتالي، حيث فاز باللقب 9 مرات متتالية، وفاز به 8 مرات متتالية “مرتين”، وفاز بها 7 مرات متتالية، كما فاز به 4 مرات متتالية “مرتين” ، وفاز به 3 مرات متتالية “مرتين”.

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وتأسس الأهلي عام 1907 ويعد أقدم الأندية المشاركة في الدوري، ويأتي من بعده الزمالك الذي تأسس عام 1911، ثم الاتحاد السكندري الذي تأسس عام 1914، والمصري البورسعيدي الذي تأسس عام 1920.

إليكم سجل أبطال الدوري المصري عبر التاريخ

الموسم – 1948-49 – البطل – الأهلي – الوصيف – الترسانة

الموسم – 1949-50 – البطل – الأهلي – الوصيف – الترسانة

الموسم – 1950-51 – البطل – الأهلي – الوصيف – الزمالك

الموسم – 1952-53 – البطل – الأهلي – الوصيف – الزمالك

الموسم – 1953-54 – البطل – الأهلي – الوصيف – الزمالك

الموسم – 1955-56 – البطل – الأهلي – الوصيف – الزمالك

الموسم – 1956-57 – البطل – الأهلي – الوصيف – الزمالك

الموسم – 1957-58 – البطل – الأهلي – الوصيف – الزمالك

الموسم – 1958-59 – البطل – الأهلي – الوصيف – الزمالك

الموسم – 1959-60 – البطل – الزمالك – الوصيف – الترسانة

الموسم – 1960-61 – البطل – الأهلي – الوصيف – الزمالك

الموسم – 1961-62 – البطل – الأهلي – الوصيف – الزمالك

الموسم – 1962-63 – البطل – الترسانة – الوصيف – الزمالك

الموسم – 1963-64 – البطل – الزمالك – الوصيف – الترسانة

الموسم – 1964-65 – البطل – الزمالك – الوصيف – الإسماعيلي

الموسم – 1965-66 – البطل – الأولمبي – الوصيف – الزمالك

الموسم – 1966-67 – البطل – الإسماعيلي – الوصيف – الأهلي

الموسم – 1972-73 – البطل – غزل المحلة – الوصيف – الزمالك

الموسم – 1974-75 – البطل – الأهلي – الوصيف – الترسانة

الموسم – 1975-76 – البطل – الأهلي – الوصيف – غزل المحلة

الموسم – 1976-77 – البطل – الأهلي – الوصيف – الزمالك

الموسم – 1977-78 – البطل – الزمالك – الوصيف – الأهلي

الموسم – 1978-79 – البطل – الأهلي – الوصيف – الزمالك

الموسم – 1979-80 – البطل – الأهلي – الوصيف – الزمالك

الموسم – 1980-81 – البطل – الأهلي – الوصيف – الزمالك

الموسم – 1981-82 – البطل – الأهلي – الوصيف – الزمالك

الموسم – 1982-83 – البطل – المقاولون – الوصيف – الزمالك

الموسم – 1983-84 – البطل – الزمالك – الوصيف – الأهلي

الموسم – 1984-85 – البطل – الأهلي – الوصيف – الزمالك

الموسم – 1985-86 – البطل – الأهلي – الوصيف – الزمالك

الموسم – 1986-87 – البطل – الأهلي – الوصيف – الزمالك

الموسم – 1987-88 – البطل – الزمالك – الوصيف – الأهلي

الموسم – 1988-89 – البطل – الأهلي – الوصيف – الزمالك

الموسم – 1990-91 – البطل – الإسماعيلي – الوصيف – الأهلي

الموسم – 1991-92 – البطل – الزمالك – الوصيف – الإسماعيلي

الموسم – 1992-93 – البطل – الزمالك – الوصيف – الأهلي

الموسم – 1993-94 – البطل – الأهلي – الوصيف – الإسماعيلي

الموسم – 1994-95 – البطل – الأهلي – الوصيف – الزمالك

الموسم – 1995-96 – البطل – الأهلي – الوصيف – الزمالك

الموسم – 1996-97 – البطل – الأهلي – الوصيف – الزمالك

الموسم – 1997-98 – البطل – الأهلي – الوصيف – الزمالك

الموسم – 1998-99 – البطل – الأهلي – الوصيف – الزمالك

الموسم – 1999-2000 – البطل – الأهلي – الوصيف – الإسماعيلي

الألفية الجديدة

الموسم – 2000-01 – البطل – الزمالك – الوصيف – الأهلي

الموسم – 2001-02 – البطل – الإسماعيلي – الوصيف – الأهلي

الموسم – 2002-03 – البطل – الزمالك – الوصيف – الأهلي

الموسم – 2003-04 – البطل – الزمالك – الوصيف – الأهلي

الموسم – 2004-05 – البطل – الأهلي – الوصيف – الزمالك

الموسم – 2005-06 – البطل – الأهلي – الوصيف – الزمالك

الموسم – 2006-07 – البطل – الأهلي – الوصيف – الزمالك

الموسم – 2007-08 – البطل – الأهلي – الوصيف – الإسماعيلي

الموسم – 2008-09 – البطل – الأهلي – الوصيف – الإسماعيلي

الموسم – 2009-010 – البطل – الأهلي – الوصيف – الزمالك

الموسم – 2010-011 – البطل – الأهلي – الوصيف – الزمالك

الموسم – 2013-014 – البطل – الأهلي – الوصيف – سموحة

الموسم – 2014-015 – البطل – الزمالك – الوصيف – الأهلي

الموسم – 2015-016 – البطل – الأهلي – الوصيف – الزمالك

الموسم – 2016-017 – البطل – الأهلي – الوصيف – مصر المقاصة

الموسم – 2017-018 – البطل – الأهلي – الوصيف – الإسماعيلي

الموسم – 2018-019 – البطل – الأهلي – الوصيف – الزمالك

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