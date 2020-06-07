بوروسيا دورتموند يحقق فوزًا خجولاً أمام هيرتا برلين في الدوري الألماني

عزز بوروسيا دورتموند موقعه في المركز الثاني الدوري الألماني (بوندسليجا) بعدما حقق فوزاً خجولاً على ضيفه هيرتا برلين بهدف دون مقابل، فى المباراة التي أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن مباريات اليوم السبت 6-6-2020 لحساب الجولة الـ30، التي بدأت ليلة أمس الجمعة بمباراة فاز بها فرايبورج أمام ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني بفارق سبع نقاط خلف بايرن ميونخ الذي تغلب على مضيفه باير ليفركوزن بنتيجة 4-2، في وقت سابق اليوم، وبفارق أربع نقاط أمام لايبزج صاحب المركز الثالث والذي تعادل اليوم مع بادربورن بنتيجة 1-1، بينما تجمد رصيد هيرتا برلين عند 38 نقطة في المركز التاسع.

جاءت المباراة متواضعة المستوى وافتقد بوروسيا دورتموند حدته الهجومية المعهودة كما أخفق في فرض سيطرته على مجريات اللقاء، وندرت الفرص التهديفية الحقيقية، لكن دورتموند نجح في حسم النقاط الثلاث بهدف وحيد سجله إيمري تشان في الدقيقة 58.

وجاء الهدف عن طريق إيمري تشان بتسديدة ذكية من على خط الـ 18 بعد تلقيه تمريرة رأسية من جوليان برانت الذي رفعت له كرة رائعة من جوريرو.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المغربي أشرف حكيمي رفقة بوروسيا دورتموند، وواصل الثلاثي “جوليان برانت وثورجان هازارد وجادون سانشو تواجدهم القوي في الخط الأمامي للفريق الأصفر.

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