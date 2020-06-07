اخبار الرياضه

بايرن ميونخ يقهر ليفركوزن ويصبح على بعد ثلاث خطوات من لقب الدوري الألماني

0 نشر
مراسل ميركاتو داي 0 تبليغ

Advertisements

وحقق البايرن نقطته السبعين متربعًا على الصدارة، بينما ليفركوزن فبقى في المركز الخامس برصيد 56 نقطة، وواصل منافسته على المركز المؤهل إلى .

تقدم باير ليفركوزن أولاً عن طريق المهاجم الارجنتيني “ألاريو” الذي استثمر أول هفوة بدفاعات البايرن، وتسلم كرة من الجهة اليسرى وتوغل وسدد تصويبة باغتت نوير.

وسرعان ما تعادل بايرن ميونخ بهدف سجله “كينجسلي كومان” قبل أول نصف ساعة من انفراد صريح بالمرمى وتصويبة في الشباك.

وسجل البايرن الهدف الثالث عن طريق النجم “سيرجي جنابري” ليقتل المباراة تمامًا أمام أي محاولة من الفريق المحلي للعودة.

ثم كالعادة، لا يسجل بايرن أي مهرجان أهداف بدون حضور النجم “روبيرت ليفاندوفسكي” الذي وضع الرابع برأسية رائعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونخ يقهر ليفركوزن ويصبح على بعد ثلاث خطوات من لقب الدوري الألماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا