وحقق البايرن نقطته السبعين متربعًا على الصدارة، بينما ليفركوزن فبقى في المركز الخامس برصيد 56 نقطة، وواصل منافسته على المركز المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.
تقدم باير ليفركوزن أولاً عن طريق المهاجم الارجنتيني “ألاريو” الذي استثمر أول هفوة بدفاعات البايرن، وتسلم كرة من الجهة اليسرى وتوغل وسدد تصويبة باغتت نوير.
وسرعان ما تعادل بايرن ميونخ بهدف سجله “كينجسلي كومان” قبل أول نصف ساعة من انفراد صريح بالمرمى وتصويبة في الشباك.
وسجل البايرن الهدف الثالث عن طريق النجم “سيرجي جنابري” ليقتل المباراة تمامًا أمام أي محاولة من الفريق المحلي للعودة.
ثم كالعادة، لا يسجل بايرن أي مهرجان أهداف بدون حضور النجم “روبيرت ليفاندوفسكي” الذي وضع الرابع برأسية رائعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونخ يقهر ليفركوزن ويصبح على بعد ثلاث خطوات من لقب الدوري الألماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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