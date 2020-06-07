ملخص مباراة دورتموند وهيرتا برلين في الدوري الألماني

طالع ملخص مباراة بوروسيا دورتموند وهيرتا برلين ضمن مباريات اليوم السبت 6-6-2020 في الدوري الألماني، لحساب الجولة 30 التي بدأت ليلة أمس الجمعة بمباراة فاز بها فرايبورج أمام ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ.

استضاف ملعب سيجنال إدونا بارك لقاء بوروسيا دورتموند وهيرتا برلين في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

ونقلت مباراة دورتموند وهيرتا برلين على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات“.

دخل بوروسيا دورتموند هذا اللقاء وعينه على الفوز لمواصلة ملاحقة بايرن ميونخ في صدارة جدول ترتيب البوندسليجا، حيث يتربع البايرن على القمة برصيد 70 نقطة بعد فوزه العريض على ليفركوزن في إحدى مباريات اليوم.

Advertisements

واستطاع دورتموند الفوز بهدف دون رد على هيرتا برلين سجله نجم الوسط الألماني إيمري تشان القادم من يوفنتوس.

أما هيرتا برلين الذي يَمر بفترة متميزة مع مدربه الجديد “برونو لاباديا” فقد تجمد عند المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

وتعد خسارة برلين اليوم هي الأولى في البوندسليجا منذ سقوطه على ملعبه بخمسة أهداف دون رد أمام كولن، ضمن الجولة 23 يوم 22 فبراير الماضي، وبعدها استطاع الفوز 3 مرات والتعادل 3 مرات.

اضغط هنا لمتابعة مباراة دورتموند وهيرتا برلين في الدوري الألماني لحظة بلحظة

ملخص الشوط الأول

تشكيلة دورتموند اليوم: بوركي – إيمري تشان – أكانجي – بيتشيك – ديلاني – جوريرو – فيتسل – أشرف حكيمي – جوليان برانت – ثورجان هازارد – جادون سانشو.

بوركي – إيمري تشان – أكانجي – بيتشيك – ديلاني – جوريرو – فيتسل – أشرف حكيمي – جوليان برانت – ثورجان هازارد – جادون سانشو. تشكيلة هيرتا برلين اليوم : يارشتين – ماكسيميليان ميتلشتيت – جوردان توروناريجا – بوياتا – بيتر بيكاريك – ماركو غروييتش – بير سيليان سكيلبريد – فلاديمير داريدا – جافايرو ديلروسون – دودي لوكيباكيو – إيبسيفيتش.

: يارشتين – ماكسيميليان ميتلشتيت – جوردان توروناريجا – بوياتا – بيتر بيكاريك – ماركو غروييتش – بير سيليان سكيلبريد – فلاديمير داريدا – جافايرو ديلروسون – دودي لوكيباكيو – إيبسيفيتش. 1″ صافرة بداية اللقاء..

2″ هجوم مبكر لبوروسيا دورتموند من جهة أشرف حكيمي ، تنتهي لصالح دفاع هيرتا

15″ أول ربع ساعة تمر..سيطرة ميدانية من دورتموند لكنه لا يستطيع تهديد مرمى هيرتا برلين بسبب الضغط العالي الذي يمارس على لاعبيه سواء على الطرفين أو في العمق، لا توجد الكثير من المساحات للاختراق والمرور.

25″جوليان برانت يستخلص الكرة من لاعب وسط هيرتا برلين ويبدأ تحضير هجمة واعدة، لتذهب الكرة إلى حكيمي الذي حاول التوغل من العمق الدفاعي بعملية ثنائية، لكنها قصت منه!

30 ” ???? التغيير الأول لهيرتا برلين بنزول إسفين بدلاً من ديلرسون

35″ أووووووووه…أشرف حكيمي يُهدي فيتسل تمريرة على طبق من فضة داخل منطقة الجزاء، لكن البلجيكي يسدد في جسد المدافعين، فرصة قريبة تضيع على بوروسيا دورتموند

37″ استلام راااااااائع للكرة من أشرف حكيمي على الجهة اليمنى، ويتقدم إيمري تشان لمساعدته، ليتبادلا الكرة معًا، والحكيمي يَمر بمهارة عالية ثم يتعرض للعرقلة، ليحصل على خطأ في مكان مميز.

38″ جوريرو يُصوب الركلة الحرة المباشر بالقدم اليسرى، بشكل طائش، ذهبت فوق العارضة بعيدة، كان يمكنه التمرير بالعرض أفضل!

40″ نلعب في آخر خمس دقائق من الشوط الأول، الذي غلبت فيه السيطرة لبوروسيا دورتموند، لكن دون خطورة حقيقية وصارخة على مرمى برلين.

40″ تمريرة سيئة جدًا من أحد مدافعي بوروسيا دورتموند نحو حكيمي أمام منطقة الجزاء، لكن النجم المغربي لحق بالكرة بسرعة عالية ثم روض الكرة رغم الضغط الممارس عليه، وبدأ هجمة رائعة من الرواق الأيمن، وبسرعة عالية وصل لمنطقة جزاء الخصم ومرر نحو سانشو الذي أفسد كل مجهود حكيمي بمحاولة مراوغة المدافع لتطول منه الكرة وتضيع الهجمة، كان يمكنه إعادة الكرة إلى حكيمي “وان تو”.

42″ أشرف حكيمي متتتتتتتتألق اليوم، راوغ لاعب هيرتا برلين جوار منطقة جزاء دورتموند وهدأ اللعب وبدأ هجمة منظمة من الخلف إلى الأمام، لكن من جديد مهاجمي فريق دورتموند يضيعون العمل الرائع لحكيمي مع جوليان برانت.

43″ كل خطورة دورتموند قادمة من حكيمي، كل اللعب المنظم للفريق قادم من تلك الجهة، بينما يوجد عمل عشوائي ناحية جوريرو.

45″ هيرتا برلين يسيطر على المباراة خلال الدقائق الثلاث الأخيرة من اللقاء، والحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول والكرة بحوذة الفريق الزائر.

ملخص الشوط الثاني