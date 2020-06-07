بوروسيا دورتموند يواصل ملاحقة بايرن ميونيخ ولايبزيغ يسقط في فخ التعادل

استمر رفض بوروسيا دورتموند رفع المنديل الأبيض في ملاحقته لمنافسه بايرن ميونيخ وتمسكه بالمركز الثاني على الأقل بعدما هزم ضيفه هيرتا برلين.



حافظ بوروسيا دورتموند على حظوظه الضئيلة جداً في خطف لقب الدوري الألماني من بايرن ميونيخ عقب فوزه على ضيفه هيرتا برلين بهدف نظيف اليوم السبت في الأسبوع الثلاثين من المسابقة.



وسجّل إيمري جان هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السابعة والخمسين ليرفع صاحب الأرض رصيده إلى 63 نقطة بفارق سبع نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر قبل أربع مراحل من النهاية.



وافتتحت المباراة بركوع لاعبي الفريقين في دائرة منتصف ملعب "سيغنال ادونا بارك" وأعضاء الجهازين الفنيين ولاعبي الاحتياط على جانب الملعب على ركبة واحدة، التي أصبحت علامة تضامن رمزية بعدما ركع كولن كوبرنيك اللاعب السابق لنادي سان فرانسيسكو لكرة القدم الأميركية على ركبته خلال النشيد الوطني عام 2016، لدعوة بلاده لحماية حقوق الأميركيين من عنف الشرطة، لا سيما ذوي البشرة السوداء.



وارتدى لاعبو دورتموند خلال الإحماء قمصان شُطبت عنها كلمات "أسود"، "أبيض"، "أصفر" و"أحمر" وكُتب تحتها كلمة "إنسان"، والبعض الآخر قمصان "لا عدالة، لا سلام".



وغاب النرويجي إيرلينغ هالاند عن الفريق الأسود والأصفر بداعي الإصابة، فيما لم يرتق الفريقان إلى مستوى التوقعات في الشوط الاول.



رفع دورتموند الإيقاع في الثاني وأهدر الإنكليزي سانشو أخطر الفرص عندما مرّر المغربي أشرف حكيمي عرضية إلى داخل المنطقة وصلت إلى البلجيكي تورغان هازار الذي مهدها أمام الإنكليزي على باب المرمى سددها بغرابة بجانب القائم (52).



هدّد بعدها هرتا عن طريق البديل ألكسندر ايوسين الذي سدد كرة قوية عن الجهة اليمنى داخل المنطقة مرت بجانب القائم الثاني (56).



وسجل جان هدف اللقاء الوحيد بعد لعبة جماعية رائعة، بعدما رفع سانشو الكرة إلى داخل المنطقة، تابعها يوليان براندت برأسه إلى الألماني الذي تابعها بيمناه في الشباك (57).



وفي مباراة فشل لايبزيغ في انتزاع المركز الثاني من دورتموند حتى لو مؤقتاً عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه متذيل الترتيب بادربورن بهدف لكل منهما السبت في إطار المرحلة الثلاثين من عمر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.



أقيمت المباراة على ملعب ريد بول أرينا معقل لايبزيغ وتمكن باتريك ستشيك من افتتاح التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 27.



وشهد الشوط الأول طرد دايوت أوباميكانو مدافع لايبزيغ، فعانى فريقه من النقص العددي في الشوط الثاني حيث استقبلت شباك لايبزيغ هدفاً في الدقيقة 92 عن طريق كريستيان ستروديك مدافع بادربورن.



ورفع أصحاب الأرض رصيدهم إلى 59 نقطة في المركز الثالث فيما ظل بادربورن قابعاً في المركز الأخير برصيد 20 نقطة فقط.



المصدر: بي إن سبورت