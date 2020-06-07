رياضة | ميسي يفتقد أجواء كامب نو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميسي يفتقد أجواء كامب نو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النجم الأرجنتيني "ليونيل ميسي" لاعب نادي برشلونة، عن افتقاده لأجواء ملعب "كامب نو" عقب 3 أشهر من الغياب عن كرة القدم، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقام ميسي بنشر صورة له على ملعب "كامب نو" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

وكتب ميسي على الصورة: "افتقد هذا المكان كثيراً.. لا يمكنني الإنتظار للعب هنا مرة أخرى".

Advertisements

وحول حالة ميسي البدنية وجاهزيته للقاء مايوركا المقبل، حيث ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ميسي بدأ في الركض خلال مران الفريق الإستعدادي للمباراة.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية في وقت سابق، أن ميسي تعرض لإصابة في عضلات الفخذ اليمنى، إلا أنه هناك تفاؤل كبير بإمكانية لحاق اللاعب بلقاء مايوركا.

وسيواجه برشلونة مضيفه مايوركا بملعب "إيبيروستار" يوم السبت المقبل 13 يونيو في الجولة 28 من الدوري الإسباني.