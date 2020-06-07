رياضة | هاني سعيد يكشف كيف تولى منصبه في بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر هاني سعيد يكشف كيف تولى منصبه في بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على أن قبوله منصب المدير الرياضي للنادي جاء بشكل مفاجئ وغير مخطط على الإطلاق، موضحا أن البداية كانت بعرض من جانب عمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي والذي عرض إمكانية وجودي في المنصب وإعلان اعتزال كرة القدم، وكانت لدي رغبة حينها في إكمال الموسم ثم الاتجاه بعدها للعمل الفني بعيدا عن العمل الإداري.

وأضاف في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، أن الجلسة التي عقدها مع المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز غيرت من تفكيره كثيرا خاصة وأنه لم يكن يعرفه عن قرب من قبل وتعرف على فكره وأنه شخصية إدارية رائعة وبعد تفكير وافق على قبول عرض بيراميدز وتولي منصب المدير الرياضي، مشددا على أن المقابل المادي ليس هو السبب في قبوله مهمة تولي منصب المدير الرياضي وإنما بعد تفكير في هذه الخطوة وتطبيق المنصب بجميع مهامه خاصة وأنه لا يطبق بصورته الاحترافية في الدوري المصري.

وأوضح بأنه على الرغم من وجوده في منصب المدير الرياضي لبيراميدز فإنه يحصل على دورات تدريبية في الفيفا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الإنجليزي حتى يكتسب المزيد من الخبرات في مشواره خلال المرحلة المقبلة موضحا أنه سعيد بتجربته الحالية مع بيراميدز ويتمنى مزيد من التطور مستقبلا.