رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. فاردي يتصدر وصلاح يطمح لملاحقته

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. فاردي يتصدر وصلاح يطمح لملاحقته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإنجليزي عن استئناف البريميرليج في منتصف شهر يونيو الجاري بعد توقف النشاط الرياضي في شهر مارس بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتشهد قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم منافسة شرسة، حيث يتصدر جيمي فاردي لاعب فريق ليستر سيتي ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 19 هدف.

ويأتي ترتيب هدافي البريميرليج كالتالي :-

1- جيمي فاردي 19 هدف.

2- ايميريك اوباميانج 17 هدف.

3- سيرجو اجويرو 16 هدف.

4- محمد صلاح 16هدف.

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5- داني أنجز 15 هدف.

6- ساديو ماني 14 هدف.

7- ماركوس راشفورد 14 هدف.

8- دومينيك كوليفرت لوين 13 هدف.

9- راؤول خيمينز 13هدف.

10- تامي ابراهام 13هدف.

وتوج اللاعب المصري محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي في الموسمين الماضيين، حيث فاز بها الموسم الأخير صلاح بالتقاسم مع ساديو ماني زميله في الفريق وايمريك اوباميانج مهاجم فريق أرسنال برصيد 22 هدف.