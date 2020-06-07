رياضة | جمال محمد علي يكشف بنودًا جديدة في لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر جمال محمد علي يكشف بنودًا جديدة في لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف د.جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة، عن بنود جديدة تم وضعها في لائحة النظام الأساسي للجبلاية.

قال جمال محمد علي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "البعض اختذل اللائحة في بند الـ8 سنوات ومنصب النائب لكن هناك بنود أخرى جديدة".

وتابع: "هناك بند أن الاستقالة بمجرد تقديمها تصبح فورية وتعد دورة انتخابية للعضو المستقيل، بجانب بند الرئاسة الشرفية والعضوية الشرفية وكذلك تعزيز العلاقات الدولية وغيرها من البنود التي تجاهلتها وسائل الإعلام الفترة الماضية".