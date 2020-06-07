رياضة | إصابة مدرب الأهلي بـ «كورونا»

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر إصابة مدرب الأهلي بـ «كورونا» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب ممدوح عبيد المدرب العام لفريق الشباب بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ بفيروس (كورونا كوفيد-19)، وذلك بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرًا.

واشتكى عبيد من أعراض فيروس كورونا حيث قام المدرب العام لفريق الشباب بإجراء التحاليل والتي أكدت إيجابية العينة وإصابته بالفيروس.

وحرص مسؤولو النادي الأهلي على الاتصال بعبيد بعدما تم نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة أمس.

الجدير بالذكر أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني قد علقت النشاط كرة القدم حتى إشعار آخر، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.