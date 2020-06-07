رياضة | مدرب بوروسيا دورتموند يتحدث عن فرص التتويج بالبوندسليجا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب بوروسيا دورتموند يتحدث عن فرص التتويج بالبوندسليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث لوسيان فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني عن فرص الفريق في التتويج بلقب البوندسليجا هذا الموسم وقبل ثلاث جولات فقط من انتهاء البطولة.

وحقق فريق بوروسيا دورتموند فوزا صعبا على حساب هيرتا برلين بنتيجة هدف نظيف سجله ايمري تشان لاعب خط الوسط.

وقال فافر في تصريحات صحفية عقب المباراة : "نسعى لتحقيق الفوز في كل مباراة فقط، وننظر لأنفسنا فقط ونسعى لتطوير مستوى الفريق كل مواجهة".

وتابع : "بالطبع بعد كل مباراة ننظر إلى جدول الترتيب، ونرغب في مواصلة تحقيق الثلاث نقاط كل لقاء".

ويحتل فريق بوروسيا دورتموند المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 63 نقطة وبفارق 7 نقاط عن المتصدر بايرن ميونيخ.