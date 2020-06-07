رياضة | الأهلي مُهدد بفقدان فايلر.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي مُهدد بفقدان فايلر.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مفاجأة من العيار الثقيل ، بات السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالأهلي مهدد بالرحيل خلال الموسم المقبل.

ولم يجدد السويسري فايلر عقده مع القلعة الحمراء حتى الأن على الرغم من الاتفاق على التمديد لمدة موسمين قادمين بالاتفاق مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

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وتلقى السويسري فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عرضاً مغرياً من الدوري الإسباني للرحيل مقابل 8 مليون دولار في الموسم الواحد بالإضافة إلى أفراد الجهاز المعاون له على عكس ما يتقاضاه في النادي الأحمر ويصل قيمته إلى مليوني و250 ألف دولار فقط.

ويعكف السويسري فايلر على دراسة العرض الإسباني في الوقت الحالي خاصة مع توقف النشاط الرياضي في مصر وعدم معرفة مصير استكمال الدوري من عدمه في الفترة القادمة مع القلعة الحمراء.

ولم يحسم فايلر موقفه من الاستمرار مع الأهلي حتى الأن وفضل تأجيل تمديد عقده مع القلعة الحمراء لحين معرفة مصير الدوري الممتاز هذا الموسم وشكل الدوري في الموسم المقبل قبل التجديد من عدمه.