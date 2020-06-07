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رياضة | استعدادًا لمواجهة مانشستر سيتي.. آرسنال يسحق تشارلتون 6-0 وديًا

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر استعدادًا لمواجهة مانشستر سيتي.. آرسنال يسحق تشارلتون 6-0 وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق آرسنال فوزًا كاسحًا على حساب ضيفه تشارلتون بنصف دستة أهداف، في المباراة الودية التي جمعت الفريق مساء اليوم السبت على إستاد الإمارات معقل الجانرز، وذلك في إطار الاستعدادات لعودة منافسات الممتاز لكرة القدم.


ولم يجد آرسنال أي صعوبة في الفوز على تشارلتون المنافس بالدرجة الأولى، في أول مباراة للفريق منذ نحو ثلاثة أشهر بسبب أزمة .

وتألق إيدي نيكيتاه بشكل لافت وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) وتكفل الكسندر لاكازيت وبيير ايمريك اوباميانج وجو ويلوك بتسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى.

وجرت المباراة دون جماهير ووسط إجراءات احترازية صارمة، مع سماح اتحاد الكرة الإنجليزي للأندية بخوض مباريات ودية تمهيداً لعودة منافسات الدوري الممتاز يوم 17 يونيو (حزيران) الجاري، حيث يلتقي ارسنال في هذا اليوم مع مضيفه مانشستر سيتي.

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