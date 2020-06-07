رياضة | استعدادًا لمواجهة مانشستر سيتي.. آرسنال يسحق تشارلتون 6-0 وديًا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر استعدادًا لمواجهة مانشستر سيتي.. آرسنال يسحق تشارلتون 6-0 وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق آرسنال فوزًا كاسحًا على حساب ضيفه تشارلتون بنصف دستة أهداف، في المباراة الودية التي جمعت الفريق مساء اليوم السبت على إستاد الإمارات معقل الجانرز، وذلك في إطار الاستعدادات لعودة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ولم يجد آرسنال أي صعوبة في الفوز على تشارلتون المنافس بالدرجة الأولى، في أول مباراة للفريق منذ نحو ثلاثة أشهر بسبب أزمة ولم يجد آرسنال أي صعوبة في الفوز على تشارلتون المنافس بالدرجة الأولى، في أول مباراة للفريق منذ نحو ثلاثة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد

وتألق إيدي نيكيتاه بشكل لافت وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) وتكفل الكسندر لاكازيت وبيير ايمريك اوباميانج وجو ويلوك بتسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى.