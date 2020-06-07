رياضة | ليس ساسي أو بن شرقي.. عرض سعودي ضخم لضم موهوب الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ليس ساسي أو بن شرقي.. عرض سعودي ضخم لضم موهوب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نجم جديد من نجوم نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية عرض سعودي ضخم للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتلقى يوسف إبراهيم "أوباما" نجم القلعة البيضاء عرض ضخم من أحد أندية الدوري السعودي الممتاز لضمه في الصيف المقبل.

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ورفض أوباما العرض المقدم له مؤكدا على أن رغبته الأولى هي البقاء مع النادي الأبيض في الموسم القادم وعدم الرحيل عن صفوفه.

كما رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك فكرة رحيل يوسف أوباما عن الفريق في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجته الشديدة لخدماته، حيث يُعد من أهم لاعبي القلعة البيضاء.

وقد شارك يوسف أوباما في 23 مباراة حتى الآن مع نادي الزمالك خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع 8 أهداف آخرين.