رياضة | لايبزيج يكشف مفاجأة بشأن تعاقد تشيلسي مع فيرنر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر لايبزيج يكشف مفاجأة بشأن تعاقد تشيلسي مع فيرنر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فريق لايبزيج الألماني حقيقة تعاقد نادي تشيلسي الإنجليزي مع تيمو فيرنر مهاجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

وقال أوليفر مينتنزلاف المدير التنفيذي لفريق لايبزيج في تصريحات حسب سكاي ألمانيا : "حتى الآن فيرنر لاعب في لايبزيج، وتشيلسي لم يتقدم بعرض رسمي حتى الآن".

وأضاف : "الفريق يضع تركيزه حاليا في مباريات الدوري، حيث أننا نريد حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم القادم".

وتابع : "هناك شرط جزائي في عقد فيرنر مع الفريق، وإذا أراد نادي كسر هذا الشرط فسيكون الاتفاق مع اللاعب ورغبته هى من ستحدد وجهته المقبلة في الموسم الجديد".