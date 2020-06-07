شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر : اتحاد الكرة يستقر علي ترشيح نفس أندية الموسم الماضي للبطولات القارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي سيف زاهر عن استقرار اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة علي ترشيح الأندية التي شاركت في البطولات القارية الموسم الماضي، لتمثيل مصر أيضا في حالة الغاء الموسم الحالي دون تحديد بطل للدوري، وقال سيف زاهر في برنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت ان اللجنة الخماسية تدرس الغاء الموسم الحالي دون تحديد بطل ولكن الأهلي والزمالك لهما حسابات تعرقل تنفيذ هذا القرار.

وأضاف سيف زاهر في حالة الغاء الدوري لن يكون هناك بطل وهو ما يرفضه الأهلي لاسباب تسويقية، وقال سيف زاهر ان الزمالك يمتلك في جعبته بطولتين هذا الموسم في حين ان الأهلي لا يملك أي بطولات وهو ما يجعل العوامل التسويقية للناديين تختلف في حالة عدم حصول الأهلي علي لقب الدوري هذا الموسم.

فيما شن الإعلامي سيف زاهر هجوما شديدا علي بعض الأصوات داخل الجمعية العمومية باتحاد الكرة التي تطالب باختيار نائب رئيس اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة من داخل المجلس الجديد، وقال سيف زاهر في برنامج ملعب اون تايم سبورت ان من يرغب في الغاء بند اختيار نائب رئيس الجبلاية بالانتخاب من خارج المجلس هو انسان مغرض يرغب في تخريب المجلس القادم.

Advertisements

وفسر سيف زاهر وجهة نظره قائلا ان المجلس السابق برئاسة هاني أبو ريدة كان متفق داخليا علي تولي حازم الهواري النائب السابق للجبلاية نفس المنصب، مضيفا انه عقب حدوث أزمة لحازم الهواري وقعت أزمة في اختيار النائب من لداخل لرغبة الجميع في تولي المنصب، ولم يحل تلك الازمة سوى دخول الإعلامي احمد شوبير للمجلس قبل استقالته، حيث أجمعت الأصوات علي توليه المنصب دون اختلاف في الرأي من أحد.

ووجه سيف زاهر حديثه للجمعية العمومية قائلا انه لابد من اعلان عن نائب المجلس بالانتخاب من خارج المجلس حتي يكون هناك مرشحين مميزين لهذا المنصب.