شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة اتحاد الكرة تمنع محمود الخطيب من رئاسة رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة، فى ابتعاد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى عن رئاسة رابطة الأندية المحترفة التى يرغب اتحاد الكرة فى تشكيلها فى الموسم الجديد، بعدما قرر أعضاء اللجنة الخماسية أن يتم اختيار أعضاء الرابطة من خارج مجالس إدارات الأندية وكذلك اتحاد الكرة، على أن يختار كل ناد من يمثله وكذلك يختار اتحاد الكرة ممثلين له، قبل اختيار المكتب التنفيذى للرابطة سواء من 5 أعضاء أو 7.

ويدرس مجلس إدارة النادى الأهلي ترشيح محمود الخطيب، رئيس النادى، لتولى رئاسة رابطة الأندية، التى من المقرر تدشينها الموسم المقبل، ولم يبد الخطيب موافقة أو رفض، مؤكداً أنه لن يحسم موقفه قبل إقرار اللائحة بشكل رسمى، مؤكداً أن ترشيح الأهلى قد يتجه لشخص آخر غيره، سواء من أعضاء المجلس أو من الإدارة التنفيذية بالنادي.