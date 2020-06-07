طارق يحيى: "اللى مش عاجبه قيمة عقد سيف جعفر يبلغ عننا وزارة التموين"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق يحيي، رئيس قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، أن هناك 5 لاعبين اّخرين يحصلون على نفس قيمة العقد الذي يحصل عليه سيف فاروق جعفر، والمقدر بستة ملايين في خمسة مواسم، وأضاف يحيي عبر قناة الزمالك: "سيف وقع للزمالك منذ عامين أثناء هلاف والده مع رئيس النادي مرتضى منصور.. و5 لاعبين بفريق الشباب بالزمالك يحصلون على ما يحصل عليه سيف فاروق جعفر، وعلى رأسهم أحمد عيد الذي تم تصعيده مؤخراً للفريق الأول".

وأنهى تصريحاته مشيداً بسيف فاروق جعفر وبتألقه بالأخص خلال مباريات الزمالك أمام الأهلي بقطاع الشباب.

وكان فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، علق على الاتهامات التي تم توجيها له بشان مجاملة النادي الأبيض لنجله سيف، قائلاً:" لم أتدخل مطلقاً في توقيع سيف للزمالك، بل على العكس توقيعه في عام 2018 تزامن مع خلاف شديد بيني وبين المستشار مرتضى منصور رئيس النادي".

Advertisements

وواصل: "عقد سيف جعفر كان كلاعب محترف وليس ناشىء والقيمة المالية الموضوعة في البند يحصل عليها سيف على مدار 5 مواسم وليست في موسم واحد".

وأضاف: "سيف لاعب جيد وشهادتي مجروحة فيه ولكن اسألوا مدربيه وستعلمون ما يقدمه من مستوى فني".

وأوضح: "سيف تنازل عن 500 ألف جنيه من مستحقاته عندما انضم لصفوف سموحة، واللاعب يحصل على 700 ألف جنيه في الموسم ويُخصم منها ضرائب".

وأنهى تصريحاته مؤكداً أن نشر عقد سيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي "مُفصل"، ومقصود، مبدياً استئائه الشديد من الواقعة.