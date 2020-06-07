أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 6 / 6 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 6 / 6 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة يرفض عقد عمومية طارئة لمناقشة عودة الدورى.
اتحاد الكرة يرفض عقد عمومية طارئة لمناقشة عودة الدورى
رفضت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، طلب أندية القسمين الثانى والثالث بعقد جمعية عمومية طارئة لتحديد مصير المسابقات هذا الموسم، فى ظل انشار فيروس كورونا المستجد وعدم وضوح الرؤية بشأن مصير النشاط الرياضى هذا الموسم، حيث أرسلت الأندية خطابات لاتحاد الكرة، تضمنت أنه وفقا للمادة 28 من لائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة المعتمدة من الفيفا يحق للأندية مطالبة اتحاد الكرة للدعوة لاجتماع طارئ لتحديد مصير الدورى العام.
أيمن أشرف يطمئن الجماهير بعد تعرضه لحادث سير وتحطم سيارته
حرص أيمن أشرف ظهير أيسر الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على طمئنة الجماهير وكل من حاول الاطمئنان عليه بعد تعرضه لحادث سير أدى لتحطم سيارته، حيث نشر اللاعب صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام لسيارته بعد الحادث وعلق عليها قائلا، "الحمد لله".
بيراميدز يدرس مصير أحمد حمودى ويستطلع رأى أنتى تشاتشيتش
فتح مسئولو نادى بيراميدز ملف أحمد حمودى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، لتحديد مصيره فى الفترة المقبلة، خاصة وأن اللاعب لم يُقيد فى قائمة الفريق منذ التعاقد معه بسبب خطأ إدارى، أدى لاستكمال قائمة بيراميدز قبل اتمام التعاقد مع حمودى، الأمر الذى أدى لغياب اللاعب عن الملاعب فى الموسم الحالى، وكان يكتفى اللاعب بخوض تدريباته مع الفريق فقط.
أشرف بن شرقي يؤجل البت في الاحتراف الأوروبي قبل موافقة الزمالك
رفض المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك البت في عروض الاحتراف التي تلقاها مؤخرا من أاندية تركية وفرنسية، قبل الحصول علي موافقة رسمية من الزمالك بشأن ذلك الأمر، وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن اشرف بن شرقي أكد لوكيل اعماله انه سينظر للعروض التي يوافق عليها الزمالك أولا، وانه لن يتفاوض او يمنح موافقة علي أي عرض قبل موافقة الزمالك ، خاصة انه متمسك بالبقاء في الزمالك ويشعر براحة نفسية داخل الفريق مما يجعل قرار الرحيل ليس من أولوياته، وأضاف المصدر أن بن شرقي يرحب بالبقاء في الزمالك في حالة عدم وصول عروض ضعيفة فنيا وماديا في ظل تألقه ونجاحه في حصد بطولتين في موسم واحد وهما السوبر المحلي والسوبر الافريقي.
الخطيب يُطمئن فايلر بشأن صفقات الأهلي في ميركاتو الصيف
طمئن محمود الخطيب رئيس الاهلي رينيه فايلر المدير الفني للفريق بشأن تحركات النادي لضم أكثر من لاعب محلي وأجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وفقاً لرؤية الجهاز الفني وإحتياجات الفريق ، وأكد رئيس الاهلي للمدير الفني أن النادي يتفاوض مع اللاعبين المُرشحين للفريق سواء كانوا في الدوري المصري أو خارجه ، وأبلغ الخطيب فايلر خلال الجلسة التى جمعتهما أمس ، الجمعة، بمقر النادي بالجزيرة أن الجهود تتواصل من أجل توفير كافة متطلبات الجهاز الفني والفريق للموسم الجديد حيث ترغب الأدارة الحمراء في إستغلال فترة تجميد النشاط حالياً بسبب وباء "كورونا" في الوقوف على إحتياجات الأهلي للموسم المقبل.
الزمالك يرفض تجديد الإعارات ويتمسك بالبيع النهائي
رفضت إدارة الزمالك فكرة تجديد إعارات اللاعبين المعارين في الموسم الحالي سواء لأندية داخل مصر أو خارجها، وتمسكت إدارة الزمالك بقرار رئيس النادي مرتضي منصور الذي اعلنه مسبقا برحيل أي لاعب علي سبيل البيع النهائي وليس الإعارة، حيث أكد مصدر داخل إدارة الزمالك أن هناك أكثر من لاعب تلقي عروضا شفوية للإعارة، إلا أن إدارة النادي رفضت كل عروض الإعارة للاعبين فوق السن، وتمسكت بالبيع النهائي لتسويق المستبعدين من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وكذلك اللاعبين العائدين من اعارة في نهاية الموسم الحالي.
المصرى البورسعيدى يفتح خط مفاوضات مع عبد المنصف لتدعيم حراسة المرمى
فتح مسئولو نادى المصرى البورسعيدى خط مفاوضات مع محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادى دجلة، من أجل جس نبضه فى الانتقال لصفوف الفريق البورسعيدى بداية من الموسم المقبل، حال الانتهاء من أزمة إيقاف القيد الموقعة على الفريق، حيث فرض الاتحاد الدولى على المصرى البورسعيدى عقوبة عدم قيد لاعبين جدد خلال فترتين قيد على خلفية أزمة لاعبه الإيفوارى الشيخ موكورو الذى لم يسدد مستحقات ناديه السابق هلال الأبيض السودانى.
اتحاد الكرة : ننتظر قرار مجلس الوزراء بشأن الدوري قبل الاجتماع مع الأندية
كشف مصدر باتحاد الكرة عن أن اللجنة المكلفة بإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني تنتظر قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشأن عودة النشاط الكروي واستئناف الدوري الممتاز من عدمه قبل اتخاذ أي خطوة بالاجتماع مع الأندية لبحث سبل استئناف المسابقة المحلية.
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