شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يؤكد عدم امتلاكه لصفحة الـ"فيس بوك" بعد منشور الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام عاشور، قائد النادى الأهلى، عدم امتلاكه لصفحة الـ"فيس بوك"، التى نشرت المنشور الخاص بأنه لم يوافق على الانتقال على نادى الزمالك فى فترة الانتقالات المقبلة، حيث أوضح عاشور إن الصفحة مزيفة وليست تابعة له، وكانت تلك الصفحة قد نشرت منشور زعمت فيه إن كل ما هو متداول بخصوص موافقة عاشور على انتقاله للزمالك غير صحيح إن النادى الأبيض فريق كبير ولكن من الصعب انتقاله للمنافس وبسؤال عاشور حول ذلك الموقف اكتفى بالتأكيد لـ"الخليج 365" أنه لا يمتلك تلك الصفحة.



منشور الصفحة المزيفة

وأوضح حسام عاشور، قائد الأهلى، فى تصريحات مؤخرا، إنه لن يعتزل كرة القدم متابعاً إنه يتقدم بالشكر إلى المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قائلا:"وعد وأوفى"، مؤكدا إنه يمتلك فى الوقت الحالى عروضا من السعودية والبرتغال.

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وتوترت علاقة حسام عاشور بالأهلى خلال الأيام الماضية بعدما خرج اللاعب فى فيديو عبر صفحته على "إنستجرام" واتهم النادى بتعطيل مهرجان اعتزاله، الأمر الذى أثار غضب الجميع فى الأهلى، لاسيما أن مسئولى القلعة الحمراء أكدوا أنهم كانوا بصدد التجهيز لمهرجان اعتزال اللاعب لكن ظروف مرض حفيد محمود الخطيب رئيس الأهلى هى التى جعلت الإدارة الحمراء تؤجل إعلان خطة مهرجان الاعتزال عدة ساعات فقط، ليخرج مجلس الأهلى ويؤكد نهاية علاقة اللاعب بالقلعة الحمراء.