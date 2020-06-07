شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة محمد محمود لتدريبات الأهلي بعد "الصليبي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الدكتور خالد محمود طبيب فريق الأهلي أوائل يوليو المقبل موعداً لنهاية البرنامج التأهيلي لمحمد محمود لاعب الفريق على أن يبدأ اللاعب مرحلة جديدة من التدريبات التدريجية بالتنسيق مع الخبير الألماني والذي سيُحدد موعد مشاركة محمد محمود في التدريبات الجماعية بعد متابعة اللاعب "على الطبيعة" في المانيا حيث سيُسافر محمد محمود إلى المانيا عقب إستئناف حركة الطيران المحظورة حالياً بسبب "جائحة" كورونا، ويتابع الخبير الألماني الذى سبق وأجرى الجراحة لللاعب الاهلي قبل أكثر من سبعة أشهر بعدما أصيب بقطع في الرباط الصليبي بعد ايام قليلة من تماثله للشفاء من الجراحة ذاتها.

من ناحية أخرى، تلقت لجنة التخطيط للكرة بالنادى من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، تقريراً عن رباعي الفريق المُصاب سعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود وحمدي فتحي بعدما اقترب الرباعي من التماثل للشفاء من العمليات الجراحية التى أجراها اللاعبين الأربعة خلال الفترة الماضية فقد أجرى محمد محمود جراحة الرباط الصليبي فيما أجرى كريم نيدفيد وحمدي فتحي جراحة غضروف الركبة أما سعد سمير فأجرى عملية جراحية في وتر أكيلس .

وتتابع لجنة التخطيط التى يتراسها محسن صالح وتضم في عضويتها ، زكريا ناصف وخالد بيبو ، ملف هذا الرباعي ومدى تماثله للشفاء من هذه العمليات الجراحية وإستجابة كل لاعب للبرنامج العلاجي وحاجته للسفر إلى المانيا بعد إستئناف حركة الطيران المحظورة حالياً بسبب "جائحة" كورونا من أجل الأطمئنان على سير البرنامج التأهيلي والعلاج الذى يخضع له حالياً في المنزل