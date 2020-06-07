شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: "الكاف أمامكم وإلغاء الدوري خلفكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق يحيى نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه لا مفر من إلغاء مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، والذى توقفت منافساته من منتصف شهر مارس الماضى بسبب تفشى فيرس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن السبب فى الغاء دورى هذا الموسم سيكون بسبب قوائم الفرق التى ستشارك فى البطولات الأفريقية المقبلة.

أضاف يحيى فى تصريحاته عبر برنامجه على قناة "الزمالك": "إلغاء الدور هذا الموسم أمر حتمى لعدم قدرة اتحاد الكرة على إرسال قوائم الأندية المشاركة في أفريقيا النسخة المقبلة".

تابع نجم الزمالك الأسبق: "الكاف أمامكم وإلغاء الدوري خلفكم بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن قوائم الأندية التي تشارك في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل".

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طارق يحيي، كان طلب من مسئولي اتحاد الكرة، إستكمال بطولة كأس مصر لهذا الموسم بدلاً من استكمال بطولة الدوري، مشيرًا إلي أن كأس مصر يتبقي عدد مباريات قليلة لاستكماله مما يسهل علي المسئولين والأندية اقامة مبارياته في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن استكمال بطولة الكاس ستكون تجربة ناجحة لانطلاق بطولة الدوري للموسم المقبل .

وقال طارق يحيي: "مباريات الدوري المتبقية تبلغ 147 مباراة، ولكن المباريات المتبقية فى الكأس لا تتجاوز 7 أو 8 مباريات، وهو ما يعنى أن بطولة الكأس لديها فرصة قوية فى استكمال منافستها بالموسم الجارى".

وأضاف طارق يحيي، أن الزمالك متمسك بحقه في قضية نادي القرن في القارة الأفريقية ، مشيراً إلي أن الزمالك ليس في أزمة مع النادي الأهلي ولا مع الاتحاد الافريقي الحالي ولكن الزمالك يدافع عن حقه .