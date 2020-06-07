7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 6 / 6 / 2020 فى مقدمتها، الخطيب يُطمئن فايلر بشأن صفقات الأهلي في ميركاتو الصيف

اتحاد الكرة يرفض عقد عمومية طارئة لمناقشة عودة الدورى

رفضت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، طلب أندية القسمين الثانى والثالث بعقد جمعية عمومية طارئة لتحديد مصير المسابقات هذا الموسم، فى ظل انشار فيروس كورونا المستجد وعدم وضوح الرؤية بشأن مصير النشاط الرياضى هذا الموسم، حيث أرسلت الأندية خطابات لاتحاد الكرة، تضمنت أنه وفقا للمادة 28 من لائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة المعتمدة من الفيفا يحق للأندية مطالبة اتحاد الكرة للدعوة لاجتماع طارئ لتحديد مصير الدورى العام.

أيمن أشرف يطمئن الجماهير بعد تعرضه لحادث سير وتحطم سيارته

حرص أيمن أشرف ظهير أيسر الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على طمئنة الجماهير وكل من حاول الاطمئنان عليه بعد تعرضه لحادث سير أدى لتحطم سيارته، حيث نشر اللاعب صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام لسيارته بعد الحادث وعلق عليها قائلا، "الحمد لله".

بيراميدز يدرس مصير أحمد حمودى ويستطلع رأى أنتى تشاتشيتش فتح مسئولو نادى بيراميدز ملف أحمد حمودى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، لتحديد مصيره فى الفترة المقبلة، خاصة وأن اللاعب لم يُقيد فى قائمة الفريق منذ التعاقد معه بسبب خطأ إدارى، أدى لاستكمال قائمة بيراميدز قبل اتمام التعاقد مع حمودى، الأمر الذى أدى لغياب اللاعب عن الملاعب فى الموسم الحالى، وكان يكتفى اللاعب بخوض تدريباته مع الفريق فقط.