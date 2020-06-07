شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يرفض مناقشة عروض لاعبيه لحين اتضاح الرؤية بشأن الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحفظ اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، على البت فى أى عروض تقدم للاعبى فريقه فى الوقت الحالى، سواء بالموافقة أو الرفض، مشددًا على ضرورة تحديد مصير مسابقة الدورى الممتاز فى الموسم الحالى اولاً، سواء بالاستكمال أو الإلغاء، من أجل التمكن من البت فى العروض التى تقدم للاعبى فريقه.

وشدد اليونانى نيكوديموس على ضرورة الحفاظ على القوام الأساسى للفريق وعدم التفريط فى اللاعبين أصحاب الخبرات حتى لا يتأثر وادى دجلة سلبيًا فى حالة رحيلهم، خاصة وأن معظم اللاعبين صغار فى السن ويحتاجون مزيد من الخبرات.

ويمتلك أكثر من لاعب بوادى دجلة عروضًا للرحيل عن صفوف الفريق فى فترة الانتقالات المقبلة، على راسهم محمد عبد المنصف المعروض عليه الانتقال للمصرى البورسعيدى، ومحمد هلال الذى يقترب من الاتحاد السكندرى.

ويقوم نيكوديموس بابافاسيليو بعقد جلسة يومية مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، ويمنحهم كافة التعليمات التى من المقرر تنفيذها وفق البرنامج اليومى، ثم يبدأ فى متابعة اللاعبين بمساعدة جهازه المعاون والتأكد من تنفيذها جيدًا.

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وشاهد نيكوديموس العديد من مباريات وادى دجلة السابقة فى الدورى، من أجل الوقوف على نقاط الضعف بالفريق وتحديد احتياجاته، ثم إبلاغ مجلس الإدارة بها من أجل بدأ البحث عن الصفقات التى يرغب الخواجة فى إبرامها.

وحرص المدير الفنى للفريق الدجلاوى على الاطلاع على التقرير الذى أعده مواطنه تاكيس جونيس المدير الفنى السابق عن لاعبى الفريق قبل الرحيل، حيث يرغب فى معرفة كافة الثغرات التى يعانى منها الفريق الدجلاوى، خاصة وإنه لم يتمكن من مشاهدة الفريق على أرض الواقع سوى فى مباراة واحدة فقط أمام طنطا قبل أن تتوقف مسابقة الدورى بسبب تفشى فيرس كورونا.

وتولى اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو القيادة الفنية لوادى دجلة خلفا لتاكيس جونياس المدرب اليونانى السابق والذى رحل لسوء النتائج قبل توقف النشاط الرياضى وتجميد الدورى.

نيكوديموس بابافاسيليو بدأ مسيرته التدريبية عام 2006 بتدريب فريق بيتساليا القبرصى، ثم تولى تدريب أوليمبياكوس نيقوسيا القبرصى، وكانت أول محطات بابافاسيليو خارج قبرص عام 2015 بتولى تدريب سلوفان براتيسلافا وحتى 2016.