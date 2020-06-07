أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 6 / 6 / 2020

أشرف بن شرقي يؤجل البت في الاحتراف الأوروبي قبل موافقة الزمالك

رفض المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك البت في عروض الاحتراف التي تلقاها مؤخرا من أاندية تركية وفرنسية، قبل الحصول علي موافقة رسمية من الزمالك بشأن ذلك الأمر، وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن اشرف بن شرقي أكد لوكيل اعماله انه سينظر للعروض التي يوافق عليها الزمالك أولا، وانه لن يتفاوض او يمنح موافقة علي أي عرض قبل موافقة الزمالك ، خاصة انه متمسك بالبقاء في الزمالك ويشعر براحة نفسية داخل الفريق مما يجعل قرار الرحيل ليس من أولوياته، وأضاف المصدر أن بن شرقي يرحب بالبقاء في الزمالك في حالة عدم وصول عروض ضعيفة فنيا وماديا في ظل تألقه ونجاحه في حصد بطولتين في موسم واحد وهما السوبر المحلي والسوبر الافريقي.

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