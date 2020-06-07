أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 6 / 6 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت 6 / 6 / 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يرفض تجديد الإعارات ويتمسك بالبيع النهائي
الزمالك يرفض تجديد الإعارات ويتمسك بالبيع النهائي
رفضت إدارة الزمالك فكرة تجديد إعارات اللاعبين المعارين في الموسم الحالي سواء لأندية داخل مصر أو خارجها، وتمسكت إدارة الزمالك بقرار رئيس النادي مرتضي منصور الذي اعلنه مسبقا برحيل أي لاعب علي سبيل البيع النهائي وليس الإعارة، حيث أكد مصدر داخل إدارة الزمالك أن هناك أكثر من لاعب تلقي عروضا شفوية للإعارة، إلا أن إدارة النادي رفضت كل عروض الإعارة للاعبين فوق السن، وتمسكت بالبيع النهائي لتسويق المستبعدين من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وكذلك اللاعبين العائدين من اعارة في نهاية الموسم الحالي.
رفض المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك البت في عروض الاحتراف التي تلقاها مؤخرا من أاندية تركية وفرنسية، قبل الحصول علي موافقة رسمية من الزمالك بشأن ذلك الأمر، وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن اشرف بن شرقي أكد لوكيل اعماله انه سينظر للعروض التي يوافق عليها الزمالك أولا، وانه لن يتفاوض او يمنح موافقة علي أي عرض قبل موافقة الزمالك ، خاصة انه متمسك بالبقاء في الزمالك ويشعر براحة نفسية داخل الفريق مما يجعل قرار الرحيل ليس من أولوياته، وأضاف المصدر أن بن شرقي يرحب بالبقاء في الزمالك في حالة عدم وصول عروض ضعيفة فنيا وماديا في ظل تألقه ونجاحه في حصد بطولتين في موسم واحد وهما السوبر المحلي والسوبر الافريقي.
تقارير تونسية: الزمالك يتخلى عن ضم حمزة المثلوثى
كشفت تقارير صحفية تونسية، أن نادى الزمالك قرر التخلى عن فكرة التعاقد مع الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي، أيمن المثلوثى، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، على الرغم من وصول إلى الجانبين إلى مفاوضات متقدمة، من أجل حسم الصفقة، التى ستكون انتقال حر، خاصة وأن اللاعب ينتهى عقده مع ناديه الحالى، بنهاية الموسم الجارى، ووفقا لصحيفة "الصباح" التونسية، فإن قرار إدارة الزمالك، بصرف النظر عن ضم المثلوثى بشكل نهائى، ليس لإسباب فنية، ولكن بسبب كثرة المتحدثين باسمه، وظهور أكثر من وكيل أعمال للاعب الصفاقسى، مثل محمد سلامة ويامن بن ذكرى، بالإضافة إلى وكيل أعمال فرجانى ساسي.
رحل عن عالمنا اليوم، السبت، والد حسين فيصل لاعب الزمالك المعار إلى طنطا، وحرص زملائه بقطاع الناشئين من النادى الأبيض وعلى رأسهم هانى رشدى زميله بالفريق الأبيض المعار معه هذا الموسم إلى طنطا على تقديم واجب العزاء له ومواساته بعد رحيل والده اليوم عن عالمنا.
لاعب صن داونز: أفتخر بالفوز على الأهلى والزمالك أكبر أندية العالم
تحدث تياني مابوندا، لاعب خط وسط فريق صن داونز الجنوب أفريقى، على أهم اللحظات التى لاتنسى التى عاشها بقميص فريقه الحالى، فى ظل توقف النشاط الرياضى، منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وقال مابوندا، فى تصريحات للموقع الرسمى لصن داونز،:"لقد لعبت أمام بعض أكبر الفرق فى العالم والقارة الإفريقية، هذا شعور رائع، اللعب أمام أندية مثل برشلونة الإسباني، الزمالك، الأهلى والوداد المغربى".
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