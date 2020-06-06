شكرا لقرائتكم خبر عن ريفالدو: «ديمبلي» هو ورقة برشلونة لاستعادة نيمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى النجم البرازيلي ريفالدو، لاعب برشلونة الإسباني السابق، أن النادي الكتلوني يملك فرصة لاستعادة نيمار من باريس سان جيرمان باستخدام لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي.

وقال «ريفالدو»، في حوار مع Betfair: «هناك شائعات عن اهتمام باريس سان جيرمان بعثمان ديمبلي ورغم أن ديمبلي لاعب رائع، لكني أعتقد أنها فرصة جيدة لبرشلونة لاستعادة نيمار أخيرًا».

وأوضح البرازيلي: «بالطبع، برشلونة سيحتاج لدفع بعض الأموال الإضافية لحسم الصفقة ولكني أعتقد أنها ستكون صفقة ذات منفعة متبادلة للناديين».

وأكد نجم الفريق الكتلوني السابق أن انتقال «ديمبلي» لسان جيرمان قد تكون خطوة إيجابية للاعب الذي لم ينجح في فرض نفسه على تشكيلة البلوجرانا بسبب عدم التزامه بالإضافة إلى تعدد إصاباته.

وفسر «ريفالدو»: «سيكون لديه الفرصة لإعادة اكتشاف نفسه والعودة لأفضل مستوياته ليصبح أحد نجوم باريس سان جيرمان، سيعود إلى بلاده ويمكنه تقديم أداءً قويًا، لذا أعتقد أن الانتقال سيكون مثيرًا بالنسبة له، ولكن في البداية علينا الانتظار لنرى إذا سيصل الناديان إلى اتفاق».

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