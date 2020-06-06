شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإنجليزي خال من كورونا في الجولة الأخيرة من الفحوصات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، عدم اكتشاف أي إصابات جديدة بفيروس كورونا بين لاعبي وأطقم البريميرليج في الجولة السادسة من الفحوصات منذ عودة اللاعبين للتدريبات.

وأوضحت الرابطة أنه تم إجراء 1195 فحصًا، خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، على لاعبي وأطقم الفرق الـ 20 المشاركة في البطولة، فيما لم تسفر عن اكتشاف أي إصابات جديدة بالفيروس.

وكانت الجولات الخمسة السابقة من الفحوصات قد نتج عنها اكتشاف 13 حالة إيجابية بين اللاعبين والأطقم التابعة للأندية.

وعادت الأندية المشاركة في الدوري الإنجليزي للتدريب استعدادًا لاستئناف البطولة المتوقفة من مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا، إذ من المقرر استئناف المسابقة يوم 17 يونيو الجاري.