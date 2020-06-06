شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يمطر شباك تشارلتون وديًا بنصف دستة أهداف استعدادًا لعودة الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغلب نادي أرسنال على ضيفه تشارلتون أثلتيك وديًا بسداسية نظيفة استعدادًا لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز والمقرر استئنافه يوم 17 يونيو الجاري.

ومن المقرر أن يواجه أرسنال مع عودة الدوري الإنجليزي نظيره مانشستر سيتي في أول أيام عودة النشاط.

واستضاف الجانرز على ملعب الإمارات، اليوم السبت، نادي تشارلتون، خلف الأبواب المغلقة وفي غياب الجماهير، لخوض أول مباراة ودية للفريق منذ توقف النشاط قبل قرابة ثلاثة أشهر.

وأمطر الفريق اللندني شباك ضيفه بنصف دستة أهداف، إذ تقدم أولًا عن طريق الفرنسي أليكساندر لاكازيت قبل أن يضيف بيير-إيمريك أوباميانج الهدف الثاني. ونجح إدي نكيتياه في تسجيل الأهداف الثالث والرابع والخامس على التوالي، قبل أن يختتم جو ويلوك مهرجان الأهداف بالهدف السادس.