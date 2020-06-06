شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تركية: بشكتاش ينهي أزمة «النني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى نادي بشكتاش التركي أزمته مع النجم المصري محمد النني، المعار إليه من نادي أرسنال الإنجليزي لنهاية الموسم، والتي تعلقت بعدم حصول اللاعب على مستحقاته المتأخرة.

كانت تقارير تركية قد أكدت رفض «النني» المشاركة في المباريات المتبقية للنادي التركي قبل الحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي، فيما هدد بفسخ تعاقده مع الفريق على خطى الحارس الألماني لوريس كاريوس في حال عدم استجابة بشكتاش.

وقالت صحيفة «Duhuliye» التركية، السبت، إن الأزمة انتهت بين الطرفين بعدما قام بشكتاش بدفع المستحقات المتأخرة لـ«النني».

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب المصري سيكون متاحًا للعب مع الفريق في المباريات القادمة حسب رغبة المدير الفني سيرجين يالشين، بعدما تم إزالة العقبة التي كانت تحول دون مشاركته.