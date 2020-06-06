شكرا لقرائتكم باسم علي يفاضل بين البقاء في الجونة و العودة للمقاولون أو التعاقد مع وادي دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاضل باسم على ظهير أيمن فريق الاهلي المُعار للجونة حالياً بين البقاء في الفريق الساحلي أو العودة لناديه الأسبق المقاولون العرب أو اللعب لوادي دجلة الذى طلب التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعدما رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عودة اللاعب للقلعة الحمراء في الموسم المقبل.

ورغم أن باسم على كان يُمني النفس بالعودة للأهلي في الموسم المقبل خاصة بعد رحيل أحمد فتحي الذى رفض تجديد عقده مع القلعة الحمراء وقرر الرحيل لبيراميدز إلا أن فايلر رفض عودة الظهير الأيمن ليتقرر إستمرار اللاعب خارج الأهلي ويبحث اللاعب حالياً مع وكيل أعماله مستقبله سواء بالبقاء في الجونة أو اللعب لأي نادً أخر في الدوري وأبرزهم المقاولون الذى رحل منه للأهلي قبل عدة مواسم.

على صعيد متصل، طلب اللاعبون المُعارون من الأهلى لأندية أخرى من إدارة القلعة الحمراء حسم مصيرهم، فى ظل تلقيهم عروضاً من أندية محلية وخارجية من أجل البت فيها، لاسيما فى ظل رغبة هذه الأندية إنهاء الصفقة لصالحها حال موافقة الأهلي.

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ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى وأحمد علاء (طلائع الجيش).

مسولو الأهلى أبلغوا الثنائى "محمد شريف وأكرم توفيق" بالعودة للقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى بناءً على طلب ورؤية السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الذى تابع اللاعبين وأبدى إعجابه بهما بشكل كبير.

وقدم أكرم توفيق مستوى جيداً مع الجونة خلال الفترة الماضية، ويرى فايلر أن أكرم توفيق يمكن توظيفه فى مركز الظهير الأيمن بالأهلى لتعويض أحمد فتحى الذى سيرحل بنهاية الموسم الجارى لرفضه تجديد عقده مع الأهلى، كما يمكنه اللعب أيضاً فى خط الوسط، أما محمد شريف فيرى المدير الفنى للأهلى أنه سيكون إضافة قوية للشق الهجومى فى القلعة الحمراء حينما يعود النشاط المتوقف حالياً بسبب وباء "كورونا".

وأبلغ رينيه فايلر وجهة نظره لأدارة الأهلي بشأن محمد شريف وأكرم توفيق فقام مسئولو القلعة الحمراء بدورهم بالتحدث مع ثنائى الجونة وإنبى والتأكيد لهما على العودة للأهلى بنهاية الموسم الجاري.