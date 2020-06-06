شكرا لقرائتكم اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة تُبعد الخطيب عن رئاسة رابطة الاندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسببت اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة، فى ابتعاد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى عن رئاسة رابطة الأندية المحترفة التى يرغب اتحاد الكرة فى تشكيلها فى الموسم الجديد، بعدما قرر أعضاء اللجنة الخماسية أن يتم اختيار أعضاء الرابطة من خارج مجالس إدارات الأندية وكذلك اتحاد الكرة، على أن يختار كل ناد من يمثله وكذلك يختار اتحاد الكرة ممثلين له، قبل اختيار المكتب التنفيذى للرابطة سواء من 5 أعضاء أو 7.

ويدرس مجلس إدارة النادى الأهلي ترشيح محمود الخطيب، رئيس النادى، لتولى رئاسة رابطة الأندية، التى من المقرر تدشينها الموسم المقبل، ولم يبد الخطيب موافقة أو رفض، مؤكداً أنه لن يحسم موقفه قبل إقرار اللائحة بشكل رسمى، مؤكداً أن ترشيح الأهلى قد يتجه لشخص آخر غيره، سواء من أعضاء المجلس أو من الإدارة التنفيذية بالنادي.

واستقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، على تشكيل رابطة المحترفين فى الموسم الجديد، بعد الاتفاق على وضع بند فى اللائحة الجديدة بضرورة إنشاء الرابطة وتفعيلها، وأن يكون لها دور مستقل عن اتحاد الكرة.

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واقترحت اللجنة الخماسية أن تتكون رابطة المحترفين من 7 أعضاء بدلا من 5 كما كان الحال فى السابق، بحيث تتكون من رئيس ونائب رئيس و3 أعضاء، بجانب اثنين من خبراء التسويق، بحيث تتم الاستفادة منهما فى عملية تسويق حقوق الأندية وزيادة العائد المادى.

ووافقت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على وضع بند صريح فى اللائحة الجديدة، التى يجرى حالياً إعدادها، ينص على تشكيل رابطة الأندية المحترفة، على أن يكون دورها إدارة مسابقة الدورى العام بالموسم الجديد، وتوزيع الحقوق على الأندية واختيار وتشكيل لجنة المسابقات.

وطلب عدد كبير من الأندية تشكيل روابط المحترفين فى الموسم الجديد، سواء فى الدورى الممتاز أو باقى الدرجات حتى تتمكن هذه الروابط من تسويق المسابقات والحصول على أعلى مقابل مادى لزيادة موارد الأندية.