شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: توقيع نجلي "سيف" للزمالك تزامن مع خلافي مع مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على الاتهامات التي تم توجيها له بشان مجاملة النادي الأبيض لنجله سيف لاعب فريق الشباب بالنادي وتوقيعه على عقود الانضمام للفريق بقيمة 6 ملايين جنيه.

وأضاف جعفر خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" لم أتدخل مطلقاً في توقيع سيف للزمالك، بل على العكس توقيعه في عام 2018 تزامن مع خلاف شديد بيني وبين المستشار مرتضى منصور رئيس النادي".

وواصل:" عقد سيف جعفر كان كلاعب محترف وليس ناشىء والقيمة المالية الموضوعه في البند يحصل عليها سيف على مدار 5 مواسم وليست في موسم واحد".

Advertisements

وأضاف:" سيد لاعب جيد وشهادتي مجروحة فيه ولكن اسألوا مدربيه وستعلمون ما يقدمه من مستوى فني".

وأوضح:" سيف تنازل عن 500 ألف جنيه من مستحقاته عندما انضم لصفوف سموحة، واللاعب يحصل على 700 ألف جنيه في الموسم ويُخصم منها ضرائب"

وأنهى تصريحاته مؤكداً أن نشر عقد سيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي "مُفصل"، ومقصود، مبدياً استئائه الشديد من الواقعة.