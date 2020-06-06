شكرا لقرائتكم الزمالك يصرف النظر عن ضم مهاجم جديد بعد تمسك كارتيرون بعمر السعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدرس إدارة الكرة بنادي الزمالك عدم التعاقد مع مهاجم مصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تمسك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الوالن ببقاء عمر السعيد مهاجم الفريق وعدم التفريط في خدماته الصيف المقبل، ليصبح هجوم الزمالك يضم كل من مصطفي محمد وعمر السعيد بجانب الكونغولي كاسونجو والذي اصبح قريبا من الرحيل عن الزمالك في الصيف المقبل.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني بفريق الزمالك ان بقاء عمر السعيد ومصطفي محمد يصعب من فكرة التعاقد مع مهاجم مصري في الصيف المقبلن وسيتم التعاقد مع مهاجم اجنبي في حالة استقرار الإدارة علي تدعيم مركز الهجوم.

من ناحية اخري فان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون استقر بنسبة كبيرة علي 90 % من قوام قائمة الزمالك للموسم المقبل، بعدما ضمن عدد كبير من لاعبي الموسم الحالي البقاء للموسم المقبل، وفي مقدمة اللاعبين الذين ضمنوا تواجدهم في قائمة الزمالك هم : محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد صبحي في حراسة المرمي، بينما يظل مصير محمد عواد غامضا لحين وضوح الرؤية بالنسبة لبقاءه او رحيله.

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وبالنسبة للاعبين فقد استقر كارتيرون علي حازم امام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وطارق حامد وفرجاني ساسي واشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ومحمد اوناجم ومصطفي محمد وعمر السعيد وشيكابالا.

اما باقي قائمة الفريق في الموسم الحالي فلا يزال مصيرهم لم يتحدد من جانب الجهاز الفني انتظارا لما ستسفر عنه قرارات عودة الدوري من عدمها وكذلك انطلاق الموسم الجديد والصفقات التي سيتعاقد معها النادي في فترة الانتقالات الصيفية.

في نفس السياق رفض المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك البت في عروض الاحتراف التي تلقاها مؤخرا من اندية تركية وفرنسية، قبل الحصول علي موافقة رسمية من الزمالك بشأن ذلك الأمر، وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن اشرف بن شرقي أكد لوكيل اعماله انه سينظر للعروض التي يوافق عليها الزمالك أولا، وانه لن يتفاوض او يمنح موافقة علي أي عرض قبل موافقة الزمالك ، خاصة انه متمسك بالبقاء في الزمالك ويشعر براحة نفسية داخل الفريق مما يجعل قرار الرحيل ليس من أولوياته، وأضاف المصدر ان بن شرقي يرحب بالبقاء في الزمالك في حالة عدم وصول عروض ضعيفة فنيا وماديا في ظل تألقه ونجاحه في حصد بطولتين في موسم واحد وهما السوبر المحلي والسوبر الافريقي.