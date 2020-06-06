شكرا لقرائتكم أوباما: لن أنسى هدفي في بتروأتلتيكو الأنجولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد يوسف أوباما، صانع ألعاب فريق الكرة بنادي الزمالك أن هدفه في شباك بتروأتلتيكو الانجولي في الثانية الأخيرة من عمر مباراة الفريقين بمرحلة المجموعات للكونفدرالية، هو الأغلى في مسيرته.
وأضاف أوباما خلال مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" لن انسى مطلقاً هدفي في بتروأتلتيكو الذي أعادنا من جديد للمنافسة على الكونفدرالية".
وواصل أوباما تصريحاته مؤكداً أن روح لاعبي الزمالك هي السر وراء أي انتصار يحققه الفريق.
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