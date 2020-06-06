شكرا لقرائتكم طارق يحيى: لا مفر من إلغاء دوري الموسم الحالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق إنه لا مفر من إلغاء مسابقة الدوري المصري هذا الموسم بسبب فيروس كورونا المستجد.
أضاف يحيى في تصريحات تلفزيونية:"إلغاء الدور هذا الموسم أمر حتمى لعدم قدرة الاتحاد على إرسال قوائم الأندية المشاركة في أفريقيا النسخة المقبلة".
تابع نجم الزمالك الأسبق :" الكاف أمامكم وإلغاء الدوري خلفكم بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن قوائم الأندية التي تشارك في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل".
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