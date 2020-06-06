شكرا لقرائتكم طارق يحيى: لا مفر من إلغاء دوري الموسم الحالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق إنه لا مفر من إلغاء مسابقة الدوري المصري هذا الموسم بسبب فيروس كورونا المستجد.

أضاف يحيى في تصريحات تلفزيونية:"إلغاء الدور هذا الموسم أمر حتمى لعدم قدرة الاتحاد على إرسال قوائم الأندية المشاركة في أفريقيا النسخة المقبلة".

تابع نجم الزمالك الأسبق :" الكاف أمامكم وإلغاء الدوري خلفكم بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن قوائم الأندية التي تشارك في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل".