شكرا لقرائتكم سحر عبد الحق تتواصل مع ليلى خالد يوسف ونادية رمضان بعد احداث الشغب الامريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرصت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على الكرة النسائية، على التواصل مع لاعبتىّ منتخب مصر للكرة النسائية، والمحترفتين في الدوري الأمريكي، ليلى خالد يوسف ونادية رمضان، بفريق جون هوكينز وشيكاغو سوكلز، بعد احداث الشغب الأخيرة التي إندلعت في أمريكا.
وطالبت سحر عبدالحق، الثنائي نادية رمضان وليلى خالد الالتزام التام بالمنزل، والابتعاد عن اي مظاهرات، خاصة انهن يمكثان في كاليفورنيا بالقرب من مستودع امازون الذي جرى تفجيره بالأمس.
وأكد ثنائي الدوري الامريكي للمشرف العام على الكرة النسائية، أنهن يرغبن في العودة الى مصر مجدداً خلال الفترة المقبلة، وينتظرون فقط فتح حركة الطيران من أجل العودة الى جمهورية مصر العربية.
وأضافت ليلى خالد في حديثها مع عضو اتحاد الكرة، إنها تتدرب طوال الأسبوع في ملعب بجانب منزلها، كما وجهت الشكر الى مسؤلو اللجنة الخماسية بعد الدعم الكبير الذى تلقهن مؤخراً.
وأعربت نادية رمضان، سعادتها البالغة بإهتمام الدكتورة سحر عبد الحق بجميع اللاعبات المصريات، سواء المحترفات ام المحليات والتواصل معهن بصفة مستمرة.
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