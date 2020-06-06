وفاة والد حسين فيصل لاعب الزمالك المعار إلى طنطا

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جدة - عمرو شويل رحل عن عالمنا اليوم، السبت، والد حسين فيصل لاعب الزمالك المعار إلى طنطا، وحرص زملائه بقطاع الناشئين من النادى الأبيض وعلى رأسهم هانى رشدى زميله بالفريق الأبيض المعار معه هذا الموسم إلى طنطا على تقديم واجب العزاء له ومواساته بعد رحيل والده اليوم عن عالمنا.

ويعد حسين فيصل من مواهب قطاع الناشئين بالزمالك حيث لفت أنظار الجهاز الفنى للفريق الأول بقلعة ميت عقبة بعد تألقه مع الشباب وشارك مع الفريق الأول فى وديتى الأميرية وحرس الحدود وسجل هدفين، وترقب لاعب الزمالك الواعد الفرصة فى المشاركة مع الفريق الأول لإثبات جدارته باللعب مع فرسان ميت عقبة، قبل أن تستقر إدارة الكرة بالنادى على إعارته هذا الموسم إلى طنطا لاكتساب خبرات بشكل أكبر من أجل العودة إلى الفريق الأول.

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فيما سيحرص جهاز طنطا على دعم فيصل حيث توقفت التدريبات الجماعية للفريق نظرا لتجميد النشاط الرياضى، ضمن الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا بينما بدأت اللجنة الطبية بنادى طنطا برئاسة طارق المعداوى، وضع الخطة النهائية للعاملين والأجهزة الفنية والكشف عليهم بصفة مستمرة والاشراف على عملية تطهير مقر النادى على مدار اليوم وذلك استعدادا لاستئناف النشاط الرياضى بعدما قرر مجلس إدارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى الاستعانة بوزارة الشباب والرياضة و اتحاد الكرة المصرى لدعم موارد النادى خلال المرحلة المقبلة، بسبب توقف جميع الموارد التى يحصل عليها النادى خلال الفترة الماضية فى ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم.

ويأتى تحركات اللجنة الطبية بطنطا تحسبا لعودة النشاط الرياضى بعدما اطمئن أيمن المزين، المدير الفنى لفريق طنطا، على الرباعى الأفريقى الذين يتواجدون بمدينة طنطا ويتواجدون بمقر النادى يوميًا بسبب توفير الطعام لهم وأداء بعض التمرين، وذلك ضمن الاستعدادات لاستئناف التدريبات الجماعية ومباريات بطولة الدورى المصرى، وتابع أيمن المزين تدريبات اللاعبين وذلك خلال اتصالات هاتفية بينهم يوميًا عقب وضع بعض البرامج الخاصة الذى وضعها لهم للتدريب فى المنزل، وحذر اللاعبين الذين كان لديهم بعض الإصابات العضلية من التدريبات واتباع الطرق السليمة فى التدريب، وذلك لعدم التعرض لها مرة أخرى استعدادًا لعودة التدريبات الجماعية و المباريات.